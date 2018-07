ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

4. Quanta

Gentileza

6. Em Minha

Modesta Opinião

8. Curiocidade

10. Capa

16. Gastronomia

27. Quitutes

28. Bares

31. Balada

33. Cinema

35. Cri-crítico

58. Teatro

70. Humor

72. Música

80. Música Clássica

81. Exposições

86. Crianças

93. Passeios

98. Crônica

Alegria e tristeza. Depende de como se olha. Depende de para onde se olha. É assim em São Paulo sempre que se inicia um período de eleições. As ruas de uma das cidades do mundo mais afeitas à arte urbana sofrem durante o pleito. As intervenções estão por todos os lados. Mas esqueça os traços inspirados de grafiteiros ou obras como a que Eduardo Srur pretendia instalar na Ponte Estaiada - na última segunda (3), fiscais da prefeitura retiraram um trabalho dele antes que fosse concluído, por falta de documentação. Enquanto isso, você aprecia ensaios de muito bom gosto - só que não - espalhados em cavaletes que dominam a paisagem. Resta olhar para o céu. Ou passar batido por tudo isso e tratar bem dos olhos e dos sentidos na 30ª Bienal de São Paulo, que, além das quase 3 mil obras, nesta edição tem 30 cartazes, de profissionais e amadores. Adoramos a ideia e também convidamos nossos designers para entrar na brincadeira. O resultado são quatro capas diferentes circulando. Procure pelas outras. Douglas Vieira

