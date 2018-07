ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

6. Em Minha

Modesta Opinião

8. Curiocidade

11. Capa

17. Gastronomia

33. Quitutes

34. Bares

37. Balada

38. Cinema

40. Cri-crítico

63. Teatro

79. Humor

80. Música

92. Música Clássica

94. Exposições

103. Crianças

111. Passeios

114. Crônica

É chato ser a pessoa que, longe há quatro semanas, volta para reclamar da vida. Mas diga lá se tem outro jeito... Um dia antes desta edição do Divirta-se seguir para a gráfica, a repórter de exposições Marina Vaz chegou à redação com os olhos esbugalhados. O horror, o horror. Ela acabava de ser alertada pelo artista Chivitz sobre as obras que ameaçavam acabar com o MAAU. Estamos falando do 1º Museu Aberto de Arte Urbana, instalado nas pilastras do Metrô ao longo da Av. Cruzeiro do Sul. Marina tinha acompanhado, em outubro passado, a criação de alguns dos 68 murais pintados por grafiteiros que compõem o projeto. E acompanhou também os pedreiros erguendo as muretas que você vê aí na foto e que, segundo a assessoria do Metrô, serão fechadas por grades. Os grafites, dizia a nota oficial, não serão 'afetados' (a história completa você lê em: bit.ly/arteurbanazn). Por aqui, nos resta lamentar - e muito - que o MAAU vire MGAU. Museu Gradeado de Arte Urbana. Tem coisa mais triste? Camila Hessel

Capa da

edição do

Jornal

da Tarde