ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

A Mostra de cinema ainda está na metade e nós aqui no Divirta-se não conseguimos ver nem um terço do que gostaríamos. Por isso, sabemos que a prioridade são os filmes que talvez nunca voltem a passar em um cinema por aqui. Mas, mesmo assim, não podemos deixar de lado 'As Vantagens de Ser Invisível', que passou muitas semanas em pré-estreia e chegou às salas na semana passada, bem no meio da maratona de filmes-cabeça.

Pode parecer absolutamente herege da nossa parte, mas vamos lá: você só sentiu algo parecido quando assistiu a um John Hughes. É, estamos mesmo falando de 'Clube dos Cinco' e 'A Garota de Rosa-Shocking'. Mas não vamos longe a ponto de comparar a doce história de um garoto que encontra amigos tão diferentes quanto ele a 'Curtindo a Vida Adoidado'. Preferimos que você deixe escapar o incrédulo 'o quêêê?' ao ler nossa matéria de capa. É, caímos mesmo no sertanejo. "Welcome to the island of misfit toys". Não entendeu nada? Assista o filme da foto aí de cima ;) Camila Hessel

