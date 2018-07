ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

4. Em Minha

Modesta Opinião

6. Curiocidade

9. Capa

16. Gastronomia

34. Quitutes

37. Bares

40. Balada

44. Cinema

46. Cri-crítico

65. Teatro

66. Humor

68. Música

73. Exposições

77. Crianças

80. Passeios

82. Crônica

Já contei que as quartas são dias longos para nós, aqui do Divirta-se. Ficamos na redação até depois da meia-noite, quando enviamos para a gráfica a edição da semana. O que não contei é que, quando saímos do prédio para o estacionamento, os caminhões que transportam os jornais da quinta-feira estão todos lá, posicionados. E esta é uma de nossas cenas favoritas. Em vez de fardos de jornais, vemos centenas de cenas matinais. Vemos você, leitor, sentado no sofá, com uma xícara de café na mão, buscando o que fazer no fim de semana. Vemos o avô daquela sua amiga que mora no interior e, metódico, lê o periódico página a página, sem misturar cadernos. É, somos românticos. Defendemos a leitura no papel - por mais que adoremos a internet, nossos tablets ou as redes sociais. Um dia, vamos por um filme dos caminhões no site. Só para incentivar o romantismo. E é isso que a nossa reportagem de capa se propõe a fazer: mostrar exemplos de gente que fez o que ninguém fazia. Só para você pedir mais. Camila Hessel