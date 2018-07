ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

4. Curiocidade

6. Especial: Ano Novo 8. Capa

12. Gastronomia

19. Quitutes

20. Bares

22. Balada

23. Cinema

24. Cri-crítico

43. Música

45. Exposições

46. Crianças

48. Passeios

50. Crônica

Cá estamos já que o mundo não acabou. E sorrindo de orelha a orelha, felizes de ter um 2013 inteirinho para gastar a sola do sapato por aí, pelos cantinhos dessa São Paulo que amamos (mesmo que algumas vezes ela cisme em fazer a gente acreditar que o mundo está mesmo 'bom de pegar fogo'), e compartilhar tudo que encontramos de legal para você curtir suas preciosas horas. Afinal, é disso que vivemos aqui no Divirta-se, de garantir sua agenda cheia - até mesmo quando a cidade parece deserta. Então, não se desespere se não conseguiu fugir daqui. Há o que fazer. Pode, por exemplo, aproveitar a semana de ouro do estourar de rolhas para brindar, e, com nossa seleção de drinques com espumante, você não precisa ficar preso à taça longa que faz as bolhinhas estourarem em seu nariz. Em tempo: gostaríamos mesmo de abraçar um por um, desejando os melhores 365 dias possíveis, e prometendo jamais esmorecer na missão de plantar diversão e colher sorrisos, os seus, de preferência. Douglas Vieira