ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

4. Em Minha

Modesta Opinião

6. Capa

12. Gastronomia

27. Quitutes

28. Bares

32. Balada

33. Cinema

34. Cri-crítico

57. Teatro

64. Humor

65. Música

72. Exposições

76. Crianças

79. Passeios

82. Crônica

Já falamos aqui do designer americano J. H. Crawford, autor de Carfree Cities. Não, ninguém no Divirta-se vai defender a proibição do carro em São Paulo. Mas a gente adora o que ele diz sobre as ruas: "se as cidades são o berço da civilização, as ruas são suas anfitriãs. É nelas que se compartilham as experiências que ajudam a formar o senso de comunidade."

E foi nela que pensamos quando, já no finalzinho da apuração reportagem de capa, skatistas foram agredidos pela GCM na Praça Roosevelt. A falta das tais 'experiências compartilhadas' faz dessas coisas. Depois de décadas fora do mapa de espaços públicos de lazer, a Roosevelt virou destino cobiçado. Mas todos podem ter seu pedacinho. Com regras claras e espaços delimitados, dá para manter a cidade aberta para todos. Já é assim no Parque Zilda Natel, onde crianças, meninas e marmanjos dividem a pista e dão demonstrações de respeito que fizeram origami de nossos coraçõezinhos, incorrigivelmente românticos. Camila Hessel