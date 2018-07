ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

4. Curiocidade

Já imaginou se a cidade tivesse trilha sonora? E que ela mudasse dependendo do percurso feito por você em um determinado parque, praça ou avenida? Os irmãos americanos Ryan e Hays Holladay criaram um app que faz exatamente isso. Ou melhor: eles compõem trilhas para lugares específicos, que são ativadas pelo GPS do iPhone. "Pense no app como um álbum do tipo escolha-a-sua-aventura", dizem eles no vídeo que explica o projeto (www.bluebra.in). Se você planeja ir a Washington ou Nova Iorque, baixe o app. Os álbuns só tocam se você estiver no National Mall ou no Central Park.

Claro que nós aqui no Divirta-se piramos com a ideia. Ainda mais na semana em que estreia o novo filme de Tarantino, célebres entre outras coisas por suas trilhas sonoras sensacionais. Embora os irmãos Holladay ainda não licenciem sua tecnologia para outros artistas, passamos dias sonhando com trilhas paulistanas. Que música você acha que tocaria no Minhocão? E em uma ciclofaixa? Canta pra gente, vai. Camila Hessel