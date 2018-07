ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

4. Em Minha

No ano que vem, a imagem aí em cima vai completar 60 anos. Ela foi tirada pelo fotógrafo oficial do quarto centenário da cidade, o paulistano German Lorca, lááá em 1954. É bacana pensar que um lugar que hoje nos é tão corriqueiro parecia cenário de filme de ficção científica para quem passava por aqueles lados muitos anos de sonharmos em nascer.

Mas estamos nos adiantando - e a ideia não é essa, não. Hoje (25), São Paulo faz 459 anos e nós aqui no Divirta-se recheamos esta edição com dicas de passeios para você celebrar a data como se deve: na rua. Começamos pela capa, em que o colunista Marcelo Duarte faz uma seleção dos seus endereços curiosos preferidos. Também tem a edição especial do 'Chefs na Rua' no Viaduto do Chá (pág. 22) e o aniversário do Mercadão (pág. 93). E, como a gente não resiste a uma dosezinha de passado, já viu como era sua rua em 1958? O www.geoportal.com.br mostra. Dá uma olhadinha lá. Só não vale chorar.... Camila Hessel