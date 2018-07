ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

4. Quanta

Gentileza

6. Curiocidade

8. Capa

14. Gastronomia

30. Quitutes

32. Bares

37. Balada

39. Cinema

40. Cri-crítico

64. Teatro

72. Humor

74. Música

82. Exposições

88. Crianças

94. Passeios

98. Crônica

Um amigo do Divirta-se gosta de dizer que a cidade apenas devolve o que seus cidadãos dão a ela. Segundo a sua lógica, se passamos a vida alimentando a #nãoexiste-coloque-aqui-o-mimimi-da-vez, São Paulo só nos vai dar de volta motivos de insatisfação. Mas isso não quer dizer que devemos fazer o jogo do contente e fingir que está tudo bem.

E onde queremos chegar com essa conversa? No encontro aberto promovido pelo novo secretário de cultura, Juca Ferreira, na última 3ª (5). Quase mil pessoas - que fazem arte e cultura na cidade - foram ao Centro Cultural São Paulo para discutir a construção de políticas públicas voltadas para a cultura. Outras tantas acompanharam o evento ao vivo, pela internet. Se o nosso amigo estiver certo, São Paulo prepara bons presentes. "É preciso pensar uma política cultural para a noite, mudar a visão de que em São Paulo se dorme à noite e se trabalha de dia", disse o secretário. Como o encontro da noite de 3ª foi apenas o primeiro do programa #existedialógoemSP, estamos reunindo ideias para levar ao próximo. Mande a sua por email.

Mas antes, caia na folia. A programação de blocos, bailes, oficinas e baladas carnavalescas é gordinha o suficiente para encher a boca até daquele chato, que nunca esquece da provocação do carioca Vinicius de Moraes e vem com aquela de 'túmulo do samba'. Camila Hessel