ÍNDICE Pra começo de conversa Índice

4. Em Minha

Modesta Opinião

6. Especial:

Las Magrelas

8. Curiocidade

11. Capa

16. Gastronomia

26. Quitutes

27. Bares

29. Balada

30. Cinema

31. Cri-crítico

53. Teatro

64. Humor

65. Música

73. Exposições

77. Crianças

80. Passeios

82. Crônica

'As ruas são para dançar'. O slogan do festival Baixo Centro, inspirado pelo movimento holandês Provos, se materializou nas duas últimas semanas, quando São Paulo foi tomada por bloquinhos de carnaval. Nós, do Divirta-se, que ficamos o tempo todo dizendo para você ir para a rua - e que colocamos o Baixo Centro na capa quando o projeto ainda era uma ideia em busca de financiamento - não poderíamos estar mais felizes. Especialmente porque as ruas vão continuar em festa. A partir desta semana, uma feirinha gastronômica vai ocupar a R. Girassol, na Vila Madalena, todos os domingos, com chefs consagrados e novos cozinheiros e quituteiros (pág. 26). Pertinho dali, na R. Mourato Coelho, um grupo de amigos abre o Las Magrelas, um espaço para estimular a bicicleta, os passeios a pé e o verde em São Paulo (leia mais na pág. 6). Se a alegria do bloco não fosse tão contagiante, a foto aí de cima bem podia ser do David Bowie. É que a gente olha para pedaços da cidade e o ouve 'Ch-ch-ch-chaaanges'. Camila Hessel