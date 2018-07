Índices caem meio a preocupações com o Iraque

Os três principais índices acionários se recuperaram das mínimas no fechamento, mas o S&P teve a terceira queda seguida, o que não acontecia desde o começo de abril.

O Dow Jones <.DJI> caiu 0,65 por cento, a 16.734 pontos. O S&P 500 <.SPX> recuou 0,71 por cento, a 1.930 pontos. O Nasdaq <.IXIC> teve baixa de 0,79 por cento, a 4.297 pontos.

Horas após forças curdas étnicas tomarem o controle da região produtora de petróleo de Kirkuk, no Iraque, após tropas do governo liderado pelos xiitas abandonarem seus postos, o presidente Barack Obama foi perguntado se ordenaria ataques aéreos ou outras ações para deter insurgentes que apreenderam grande parte do norte do país nesta semana.

Obama disse a repórteres que se recusava a descartar ação dos EUA no Iraque contra militantes islâmicos sunitas, que ameaçam dividir o país.

No plano econômico, as vendas no varejo subiram 0,3 por cento em maio, metade da alta prevista por economistas. Novos pedidos de auxílio-desemprego subiram inesperadamente na semana passada.

Embora ambos os indicadores econômicos ficaram abaixo das expectativas, nem era vista como tão fraco como mudar a percepção de melhoria das condições económicas, e recente tendência de alta do mercado ainda é visto como intacta.

(Reportagem de Angela Moon)