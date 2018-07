Índices de violência caem durante carnaval de Salvador O tradicional Arrastão de Fim de Carnaval em Salvador, na Bahia, chegou a sua 15ª edição, na manhã desta Quarta-feira de Cinzas, no circuito Barra-Ondina, pela Avenida Oceânica. O número total de foliões, estimado em entre 1,8 milhão e 2 milhões (400 mil dos quais turistas), foi mantido, segundo a empresa estadual do turismo, Bahiatursa. Apesar disso, como já havia ocorrido em 2008, todos os índices de violência e de atendimentos médicos tiveram quedas, na comparação com o ano anterior. As ocorrências policiais, por exemplo, tiveram queda de 7,8%, de 1.495 para 1.379. A maioria dos casos foi referente a furtos e lesões corporais. Pelo segundo ano consecutivo, não foram registrados homicídios nos circuitos da folia nem ataques com armas de fogo. Nos hospitais e centros de atendimento de emergência de Salvador, o movimento caiu ainda mais: de 320 atendimentos, no carnaval do ano passado, para 193, até a madrugada de hoje - queda de 39,7%. Os acidentes de trânsito registrados na cidade caíram a menos da metade do total da folia de 2008, de 191 para 83. "Foi um carnaval muito tranquilo, de muita festa e muita paz. A Bahia está de parabéns", comemorou, na manhã de hoje, o secretário da Segurança, César Nunes. "A vitória da segurança é a vitória do turismo", completou o secretário do Turismo, Domingos Leonelli. O carnaval está oficialmente terminado, mas a festa continua na Bahia: até sexta-feira, ocorre a versão de Porto Seguro do carnaval de trios elétricos, o Carnaporto. O evento vai reunir, além de estrelas da música baiana, como Cláudia Leitte, Jammil e Psirico, convidados de fora, como integrantes da carioca Estação Primeira de Mangueira.