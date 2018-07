Índices de violência crescem nos circuitos de Salvador

Além dos dois homicídios, registrados nas madrugadas de sábado e de domingo - ante um ocorrido na folia de 2012 -, os postos da Polícia Civil instalados nos circuitos registraram aumento de 15,3% no volume de furtos (829 este ano, ante 719 em 2012), de 10% no total de casos de lesões corporais (220 ante 200 no ano passado) e de 1% no número de roubos (94 ante 93).

Para o secretário Maurício Barbosa, os resultados não refletem aumento da violência na festa, mas a maior eficiência da polícia no registro das ocorrências. "O policiamento foi mais ostensivo, tínhamos patrulhas a cada 20 metros circulando pelos circuitos, e este ano, pela primeira vez, tivemos um posto avançado do Departamento de Polícia Técnica (DPT), o que acelerou o registro de muitas ocorrências", justificou. "Há ainda um índice de subnotificação, de pessoas que sofrem violência e não procuram os postos, mas estamos trabalhando para melhorar o atendimento."

Como exemplos do aumento da eficiência do trabalho dos policiais, Barbosa apontou o crescimento de outros dados, como a elevação de 150,3% no número de detidos nos circuitos da festa (856 este ano, ante 342 em 2012), de 94,6% nos casos de prisão em flagrante (144 ante 74 no ano passado) e de 52,9% no número de armas apreendidas (26 ante 17).

"As pessoas que brincaram o carnaval este ano perceberam a maior presença da força policial nas ruas", avaliou. "Nossa preocupação, para os próximos anos, é aperfeiçoar ainda mais o aparato tecnológico, que vai permitir uma ação ainda mais completa."