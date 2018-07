Índices futuros de Wall Street caem e apontam dia pesado em NY Os índices futuros de ações dos Estados Unidos tinham forte queda nesta sexta-feira, indicando mais uma sessão tumultuada em Nova York. Os indicadores de dezembro do Dow Jones, do Standard & Poor's 500 e do Nasdaq 100 perdiam mais de 6 por cento, na esteira do tombo do mercado europeu, que chegou a perder mais de 9 por cento. (Reportagem de Amanda Cooper)