Índices nos EUA recuam com estancamento de negociações fiscais Os principais índices acionários norte-americanos caíram nesta quarta-feira, na medida em que avanços nas negociações com o objetivo de evitar uma crise fiscal no final do ano nos Estados Unidos estancaram, embora as perdas modestas do mercado mostrem que os investidores ainda seguem à espera de um acordo.