Índices recuam após dados fracos sobre setor fabril na zona do euro

Às 10h21 (horário de Brasília), o índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 perdia 0,78 por cento, a 1.349 pontos.

Índice dos gerentes de compras (PMI) do Markit para a zona do euro confirmaram um quadro mais sombrio para região, com o dado composto ficando abaixo de todas as previsões apuradas em pesquisa da Reuters.

O PMI composto para a região como um todo, baseado em levantamentos com milhares de empresas e visto como um bom indicador de crescimento, caiu para 51,4 ante 52,1 em outubro.[E6N0S901C]

Os dados saíram após números no início da semana mostrarem que melhora na confianca dos investidores na Alemanha pela primeira vez em quase um ano.

"É decepcionante, especialmente após os números muito mais fortes do que os mercados tinham sido esperado do índice ZEW de sentimento econômico ", disse o analisya de mercado Alastair McCaig, da IG.

O índice Eurostoxx 50 da zona do euro caía 1,2 por cento.

No noticiário corporativo, a ação da ThyssenKrupp, destoava da tendência e subia após a maior siderúrgica alemã informar que irá voltar a pagar dividendos um ano mais cedo do que o previsto, uma vez que divulgou seu primeiro lucro líquido em quatro anos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,66 por cento, a 6.652 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,80 por cento, a 9.397 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 1,20 por cento, a 4.215 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib cedia 1,49 por cento, a 19.092 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 2,08 por cento, a 1.160 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 caía 1,11 por cento, a 5.167 pontos.