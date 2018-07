Índices têm forte alta por dados e Eslováquia As bolsas de valores da Europa fecharam no maior patamar das últimas nove semanas nesta quarta-feira, após dados econômicos fortes da zona do euro e notícias de que a Eslováquia deve aprovar um plano para expandir o fundo de resgate da região, ajudando os investidores a sair de ações defensivas e ir para as cíclicas.