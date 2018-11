Indiciado em Franca padre suspeito de pedofilia

O padre José Afonso Dé, de 74 anos, suspeito de abuso sexual contra jovens de 12 a 16 anos em Franca (SP), foi indiciado pela delegada Graciela Ambrosio, da Delegacia de Defesa da Mulher, anteontem à noite, após oito horas de depoimento.

Os crimes atribuídos ao padre são de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude (atos libidinosos praticados de forma inesperada, abusando da confiança conquistada). Se for condenado, pode pegar de 6 a 20 anos de prisão - mas, como tem mais de 70 anos, a pena será reduzida pela metade. A delegada deve concluir o inquérito policial até sexta. O advogado do padre, Eduardo Caleiro Palma, diz que seu cliente é inocente.

Os meninos que seriam vítimas do padre evitaram falar sobre o assunto, seguindo orientação dos pais. Um dos garotos, de 14 anos, disse ao Estado que o indiciamento foi merecido. "Sei que, por causa da idade dele, ir para a cadeia é difícil, mas ele merecia ser preso", afirmou ele, que mora nas proximidades da Paróquia São Vicente de Paulo.

"Foi uma falta de educação o que ele fez com a gente. Fiquei de queixo caído quando soube da denúncia na delegacia. Descobri que aquela situação não era só com a gente", explicou o garoto. Ele e três amigos da vizinhança afirmam ter sofrido assédio do pároco, com carícias pelo corpo e nos genitais. A abordagem teria ocorrido após as missas, nas tardes de quinta, neste ano.

O menino foi intimado a depor sem saber o motivo. Ele não havia comentado com os pais sobre as atitudes de padre Dé, apenas com um padre, que teria afirmado que se tratava de uma brincadeira. "Ele me pediu para não comentar com ninguém, pois o padre Dé já estava velho. O padre nos cumprimentava com beijos no rosto, mas dava selinho se a gente não virasse a cara."

Em um sermão, segundo o garoto, Dé teria chamado dois meninos de "fofoqueiros" e um deles teria reagido, dizendo que não mentia. "O padre tentou esbofeteá-lo, mas o motorista dele o segurou." A última vez que o garoto viu Dé foi em uma reunião de crisma. "Ele ficou assustado com a minha presença lá."

Inicialmente, a delegada ouviu os quatro garotos, que ajudavam o padre nas missas, mas depois surgiram mais três adolescentes. Um deles, de 16 anos, morou na casa do padre, que o teria beijado na boca. Decepcionado, o rapaz voltou a morar com os pais. A mãe do jovem o impediu de falar com a imprensa.

Afastamento. Padre Dé foi afastado de suas funções religiosas até a conclusão do inquérito pelo bispo Pedro Luiz Stringhini. Enquanto isso, o pároco está impedido de celebrar missas, batizados e casamentos.

A paróquia onde atuava fica ao lado de uma praça com intensa movimentação de crianças, que se surpreenderam com as denúncias, assim como os moradores. Na cidade, pouco aceitam falar sobre o assunto.

O menino L., de 10 anos, que é coroinha e ajudava Dé, espantou-se com as notícias. "Meus pais falam para eu voltar para casa depois das missas. Todos nós (os outros coroinhas) ficamos mais atentos", contou.