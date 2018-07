Indiciados 3 acusados de incêndio em capela no Rio A Polícia Federal indiciou três pessoas pelo incêndio da Capela São Pedro de Alcântara, construída em 1850 e tombada pelo Patrimônio Histórico, que foi destruída pelo fogo em março do ano passado. A capela fica no câmpus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha. Entre os indiciados está o sócio da empresa responsável pela restauração da capela, informou a PF em nota.