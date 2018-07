Indígenas protestam em frente à sede do BNDES

O grupo partiu do Aterro do Flamengo, onde ocorre a Cúpula dos Povos, evento paralelo à Rio+20, e atravessou pistas de grande circulação de veículos, apontando arcos e flechas em direção a motoristas e pedestres, dançando e cantando. Houve confusão na chegada à sede do BNDES, quando alguns invadiram as laterais do prédio e pularam as grades que cercam o edifício. Por segurança, o banco e a Petrobras, instalada nas proximidades, fecharam suas entradas principais.

Após cerca de meia hora de manifestação, 12 lideranças indígenas foram recebidas pelo vice-presidente do BNDES, João Carlos Ferraz, o diretor Fernando Marques dos Santos e os superintendentes de Administração, Carlos Roberto Haude, e de Recursos Humanos, Paulo Faveret. Uma comissão com cinco interlocutores indígenas será formada para uma segunda reunião, que deve acontecer em julho, quando o BNDES pretende expor as ações de mitigação dos impactos socioambientais dos projetos do qual participa e ainda formular uma agenda de trabalho.