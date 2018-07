Indígenas são usados para fazer a coleta A rede de tráfico de ovos de aves exóticas brasileiras começa na relação entre intermediários e tribos indígenas no Brasil. "Há uma encomenda vinda da Europa e cabe a um intermediário fazer o trabalho no Brasil", conta João Loureiro, do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), de Lisboa.