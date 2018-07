Índio bate em Dilma por MST e Farc em debate de vices

O deputado lembrou que em abril Dilma colocou o boné com logo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Recentemente, o fundador do MST, João Pedro Stédile, disse em entrevista à Reuters, que o Brasil viverá um aumento das ocupações de terra se a petista vencer as eleições e um crescimento da violência no campo caso o tucano José Serra seja o escolhido.

"Esse governo foi frouxo com as invasões de terra", afirmou Índio.

O vice de Dilma, o deputado Michel Temer (PMDB-SP), declarou não haver objeções em relação aos movimentos sociais. "Eles são bem-vindos para nossa campanha, desde que nos limites da lei", afirmou. "O que está fora da lei não estará, não será tolerado pela nossa coligação", disse.

Segundo Temer, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva consegui "pacificar os movimentos sociais". "O trânsito já não para mais em Brasília. Vamos para as eleições com todos os setores sociais tranquilizados."

Índio também voltou à carga na acusação de ligação do PT com as Forças Revolucionárias Armadas da Colômbia (Farc).

"Até agora a Dilma não respondeu se vê ligação entre as Farc e as drogas", afirmou. "A Dilma tem que explicar por que o PT é ligado às Farc", disse. "A questão é: o PT tem ligação com as Farc, que têm ligação com o narcotráfico", acrescentou.

Em julho, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu direito de resposta ao PT devido às acusações de que o partido teria ligações com as Farc, feitas por Índio, que também relacionou o PT ao narcotráfico durante uma entrevista.

"Relacionar Dilma com o narcotráfico é uma coisa grave", disse Temer. "Não há relação nenhuma entre o governo brasileiro e as Farc, nem entre Dilma e o narcotráfico", acrescentou,.

Índio mencionou ainda que participou da CPI do Cartões Corporativos federais e que Dilma "encabeça a lista do mau uso dos cartões corporativos".

O candidato a vice de Marina Silva (PV), Guilherme Leal, ironizou a postura do candidato à vice de Serra, referindo-se a ele como o "nosso aguerrido deputado com seu arco e flecha".

Em pesquisa Ibope divulgada na segunda-feira, Dilma ampliou a vantagem sobre seu principal adversário, José Serra (PSDB), aumentando as chances de ser eleita no primeiro turno. A petista está 11 pontos à frente do candidato tucano. Na pesquisa anterior, divulgada em 6 de agosto, Dilma tinha 5 pontos de vantagem.

(Por Carmen Munari; Edição de Maria Pia Palermo)