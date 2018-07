Índio da Costa recusa bafômetro em Operação Lei Seca O presidente regional do PSD no Rio, Índio da Costa, se recusou a fazer o teste do bafômetro e teve a carteira nacional de habilitação (CNH) apreendida, ontem à noite, em uma blitz da Operação Lei Seca, no Leblon, zona sul da capital fluminense. Segundo o governo do Estado, o ex-deputado federal, que concorreu como vice na chapa de José Serra (PSDB) à presidência do Brasil, em 2010, só foi liberado depois de apresentar um motorista habilitado "em condições" de dirigir.