Índio interrompe sessão três vezes e é retirado do tribunal O índio guarani Araju Sepeti foi expulso pelos seguranças do STF após interromper por três vezes a sessão. Vestido com uma camisa do Vasco da Gama, Sepeti estava sentado na primeira fila do plenário e cobrou do ministro Luiz Fux que, em seu voto, mencionasse também os índios.