Índio narra encontro com 28 traficantes na fronteira

Morador da Terra Indígena Mamoadate, no lado brasileiro da fronteira com o Peru, Lucas Manchineri afirma que ao menos 50 traficantes de drogas foram apreendidos por índios enquanto cruzavam seu território, entre 2001 e 2010.

Manchineri, de 29 anos, conta que uma vez, enquanto caçava com o tio de sua esposa, topou com 28 traficantes, a maioria dos quais armados.

Segundo ele, os dois índios cercaram os traficantes e os fizeram entregar as armas.

"Pedi para passarem na frente e fiquei carregando 16 espingardas nas costas, mais a minha arma. O tio da minha mulher correu para avisar parentes, e 20 vieram para nos dar suporte."

Com o apoio do grupo, diz Manchineri, os traficantes foram levados à aldeia e presos. Lá, os índios acionaram a Polícia Federal pelo rádio, que lhes pediu que levassem os traficantes a um seringal. No seringal, foram entregues às autoridades.

"Estamos fazendo trabalho da Polícia Federal e do Exército, que guarnece a fronteira. Nessas apreensões, tivemos ameaça de morte, principalmente a gente que está na frente."

Segundo Maria Evanízia dos Santos, coordenadora da Funai (Fundação Nacional do Índio) em Rio Branco (AC), a vigilância dos territórios indígenas é atribuição das próprias comunidades.

"Buscamos dar condições, como combustível e motores de barco, para que eles façam a vigilância. Se somos notificados de uma invasão, aí fazemos uma operação."

"Sabemos que há tráfico de droga na fronteira, mas não recebemos denúncias de que as terras estão sendo tão afetadas", afirma.