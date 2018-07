Índio suspeito de abusar de menores na BA é preso O índio tupinambá Fidelcino dos Santos, de 67 anos, foi preso na manhã de ontem, acusado de abusar de oito meninos e meninas da tribo, com idades que variam entre três e 11 anos. Entre as crianças está uma garota com síndrome de Down, de sete anos.