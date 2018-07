Índios aceitam deixar prédio de antigo museu do Rio O deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), da Comissão de Direitos Humanos, informou por volta das 11 horas da manhã desta sexta-feira (22) que o impasse entre índios e PM estava próximo de um acordo. Segundo ele, os índios aceitaram a proposta do governo do Estado de serem levados para um terreno em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Pouco depois das 11 horas eles redigiram documento concordando com a proposta oficial e só aguardavam a assinatura de um representante do governo do Estado para deixar o prédio.