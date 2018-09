Índios anunciam trégua em manifestações em Roraima Os índios anunciaram hoje uma trégua nas manifestações pela desocupação da terra indígena Raposa Serra do Sol. O coordenador do Conselho Indígena de Roraima (CIR), Dionito José de Sousa, disse que percorrerá as principais zonas de conflito, no Surumu e na região do Passarão, para pedir aos parentes a suspensão dos bloqueios de rodovias e dos acampamentos. Apesar disso, hoje, os índios voltaram a fechar a Rodovia RR-319, quebrando um acordo feito no dia anterior com a Polícia Federal (PF) para liberar o tráfego nesta que é uma das principais vias de escoamento da produção de arroz na terra indígena. A PF reforçou a segurança no local e enviou o delegado executivo da Superintendência do Estado, Ivan Herrero, para negociar com os nativos. O procurador-geral do Estado, Luciano Queiroz, anunciou que prepara ação judicial pedindo o fim dos bloqueios. Já os arrozeiros foram às ruas de Boa Vista protestar contra a ação da polícia na Raposa Sera do Sol e exigir a intervenção do Exército na área.