Índios bloqueiam BR-163 em Itaúba-MT Índios da etnia terena bloqueiam, desde as 12 horas de hoje, a BR-163, na altura do km 943, próximo da cidade de Itaúba (MT). Os terena informaram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que exigem a presença de um representante da Fundação Nacional do Índio (Funai) para negociar.