Índios bloqueiam ponte que liga Alagoas e Sergipe Cerca de 400 índios do município de Porto Real do Colégio, em Alagoas, bloqueiam desde as 10 horas de hoje a BR-101 na ponte que liga os Estados de Sergipe e Alagoas, sobre o Rio São Francisco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes exigem a presença de um procurador da Fundação Nacional do Índio (Funai) para discutir a demarcação de terras.