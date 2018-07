Índios bloqueiam Rodovia dos Bandeirantes sentido SP Um protesto de índios fechou, na manhã desta quinta-feira, 26, a rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, na altura do quilômetro 21. Os índios, de uma aldeia próxima à rodovia, bloquearam a pista ateando fogo a objetos. O congestionamento no local chegou a 9 quilômetros por volta das 8h. Parte da rodovia começou a ser liberada pela polícia por volta das 8h05, mas o trânsito ainda está complicado para quem tenta chegar a capital paulista. As informações são jornal Bom dia Brasil, da TV Globo. (AE)