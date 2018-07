Índios cortam energia elétrica de 3 cidades no PE Índios da tribo Fulni-ô interromperam, ontem, o fornecimento de energia elétrica em três municípios do agreste de Pernambuco - Águas Belas, Iati e Itaíba. Eles provocaram um curto-circuito na subestação da companhia energética estadual (Celpe) localizada em reserva indígena, em Águas Belas, a 314 quilômetros do Recife, deixando 27 mil clientes da região sem energia por sete horas e quarenta minutos.