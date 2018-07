Índios da Serra do Sol voltam às aldeias após julgamento Os 400 índios da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, que estavam reunidos na Vila Surumu, começaram a retornar para suas aldeias, a maioria delas em áreas montanhosas, em regiões de fronteira com a Venezuela e a Guiana. Eles prometem ficar em estado de alerta até a próxima sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) para tratar da questão da demarcação do território. Assim que a sessão for marcada, eles voltarão a se reunir na vila, na entrada da reserva, para acompanharem a votação dos ministros. Na noite de ontem, eles fizeram um forró para comemorar a reunião dos "parentes", como costumam se chamar, e o voto do relator do processo, o ministro Carlos Ayres Britto, favorável à demarcação em área contínua. A festa, que se estendeu até as duas da manhã, foi animada por música nordestina com cantores índios, tudo embalado por um teclado eletrônico. O acampamento indígena começou a ser desmontado no início da manhã, quando eles puseram suas redes e malas em caminhões. Antes de partir, os índios ainda participaram de um café coletivo. Os partidários dos arrozeiros, contrários à demarcação em área contínua, haviam feito sua comemoração assim que a sessão foi suspensa, com fogos de artifício. Depois disso foram embora da vila.