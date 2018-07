Índios deixam pacificamente fazenda invadida no MS Os índios terenas da Aldeia Passarinho, situada no município de Miranda, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, deixaram hoje pacificamente o Sítio Boa Sorte, vizinho da aldeia, que invadiram ontem, depois de um confronto com a Polícia Militar. Na ocasião, três policiais militares e oito índios ficaram feridos. Hoje, a juíza da 1ª Vara de Miranda, Vânia de Paula Arantes, determinou novo despejo com força policial. O administrador regional interino da Fundação Nacional do Índio (Funai), Antônio Ricardo Araújo, temia um novo despejo, o que ele acreditava que poderia resultar em mortes. No final da tarde, a Funai de Brasília enviou comunicado informando que uma equipe de técnicos estará amanhã no local para iniciar os trabalhos para descobrir se os 55 hectares do sítio são terras indígenas, para a devida desapropriação. A notícia fez com que os invasores deixassem a propriedade rural. O proprietário do local disse esperar que a Funai compre sua propriedade.