Índios deixam sede da Funai em Passo Fundo-RS Os cerca de 40 índios de etnia kaingang que invadiram na manhã de hoje a sede administrativa da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Passo Fundo (RS) deixaram o local no final da tarde. O administrador executivo da Funai, João Alberto Ferrareze, explicou que órgão negociou com o grupo três passagens de avião ou ônibus para que representantes possam ir a Brasília, no dia 10 de junho, obter informações sobre o processo de reconhecimento de terras indígenas em Cacique Doble (RS). Os índios terão reunião com a diretoria de Assuntos Fundiários da Funai. Ao mesmo tempo, os índios também liberaram a rodovia RS-343, que havia sido ocupada junto com a sede da Funai para pedir pressa no reconhecimento das terras indígenas reivindicadas na cidade localizada no norte do Rio Grande do Sul.