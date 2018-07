Índios desocupam hotel de luxo do litoral sul da Bahia O grupo indígena da etnia tupinambá que ocupava, desde a tarde de domingo, as dependências do hotel Fazenda da Lagoa, no município de Una, no litoral sul da Bahia, deixou a área pacificamente, na manhã desta quarta-feira. De acordo com policiais federais que acompanharam a desocupação, havia poucos índios no local - cerca de 20, dos quase 70 que participaram da invasão, permaneciam no empreendimento.