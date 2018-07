Índios devem entregar reivindicações a Gilberto Carvalho

Entre as propostas apresentadas figuram "a proteção dos direitos territoriais indígenas, o fim da impunidade dos assassinos e perseguidores das lideranças indígenas, o fim da criminalização das lideranças indígenas; a ampliação dos territórios indígenas; o monitoramento transparente e independente das bacias hidrográficas; o reconhecimento e fortalecimento do papel dos indígenas na proteção dos biomas; e a melhora das condições de saúde aos povos indígenas".

Os índios repudiam, entre outras causas, "a prisão e o assassinato de lideranças indígenas; os grandes empreendimentos em territórios indígenas, como as barragens e a transposição do rio São Francisco; a ação de instituições financeiras que financiam grandes empreendimentos com dinheiro público, mas não respeitam o direito à consulta as populações afetadas; os contratos de créditos de carbono, falsas soluções que não resolvem os problemas ambientais e procuram mercantilizar a natureza; a diminuição dos territórios indígenas; e a atuação de Marco Terena, que se apresenta como líder indígena do Brasil e representante dos nossos povos em espaços internacionais, visto que ele não é reconhecido como legítimo representante do povo Terena".