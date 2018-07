Índios devem ganhar pacote de medidas do governo Às vésperas do Dia do Índio, que será comemorado no domingo, o governo deve anunciar nesta semana uma série de medidas destinadas a melhorar as condições de vida dos indígenas. O pacote mais vistoso será a extensão até as aldeias do programa Mais Cultura. Por meio de um convênio entre a Fundação Nacional do Índio (Funai) e o Ministério da Cultura, serão criados 150 pontos culturais indígenas, com objetivo de reforçar as tradições orais das comunidades, favorecer o acesso à internet e estimular a produção de vídeos.