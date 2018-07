Índios do MA negociam liberação de reféns em Brasília

Lideranças indígenas cricati, de Montes Altos, no oeste do Maranhão, negociam a liberação de cinco reféns com representantes da Diretoria de Assuntos Fundiários da Fundação Nacional do Índio (Funai), em Brasília. O grupo de funcionários da Funai e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) é refém desde sexta-feira. Os cricatis exigem a imediata regularização da terra indígena na região de Montes Altos. Os três técnicos da Funai e dois do Incra passam bem e não sofreram ameaças, informou a assessoria de imprensa da Funai. O administrador do órgão em Araguaína (TO) acompanhou os indígenas até Brasília. Os funcionários retidos trabalhavam no levantamento das benfeitorias feitas por posseiros, que devem ser indenizados. Os índios reivindicam mais rapidez na regularização da reserva, determinada pela Justiça há dez anos.