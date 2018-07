Índios exigem corpo de cacique que teria sido morto Cerca de 100 índios da família Kaiowá Guarani ocupam desde as primeiras horas de hoje o acampamento Guaviry, na faixa de fronteira entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai, exigindo o corpo do cacique Nísio Gomes, de 59 anos, que teria sido morto na última sexta-feira por um grupo de aproximadamente 40 homens armados. O coordenador do Conselho Indigenista Missionário de Mato Grosso do Sul (CIMI/MS), Flávio Vicente Machado, disse que não "restam dúvida de que o cacique foi morto".