Índios fecham rodovia que dá acesso ao oeste do PR Um grupo de índios, em apoio aos que estão em Curitiba negociando liberação de veículos para atender pacientes das aldeias, fechou hoje a BR-277, no município de Nova Laranjeiras, na região centro-sul do Paraná. Não há previsão de liberação da principal ligação com o oeste do Estado. A Polícia Rodoviária Federal negocia a liberação por alguns minutos para dar vazão ao tráfego.