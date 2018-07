Índios fecham via no PR e mantêm ocupação da Funasa Um grupo de índios interditou na manhã de hoje a BR-373, que faz a ligação entre Pato Branco, no sudoeste do Paraná, com a BR-277. A Polícia Rodoviária Estadual informou que havia congestionamento no local, mas não soube precisar a extensão das filas. Os índios aguardam o resultado de uma reunião que deve ocorrer hoje, em Brasília, entre uma comissão de lideranças indígenas e o presidente da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), Francisco Danilo Bastos Forte. Os índios reivindicam a retomada de um contrato com empresa terceirizada que atende às aldeias com veículos para transporte de doentes. Outro grupo de índios está ocupando os gabinetes da Funasa, em Curitiba, também aguardando o fim da reunião. Na segunda-feira, os índios tinham bloqueado o tráfego na BR-277, entre os municípios de Nova Laranjeiras e Cascavel.