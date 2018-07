Índios invadem fazenda em MS Portando arcos, flechas, lanças e ferramentas agrícolas como armas, um grupo de 250 índios caiuás invadiu ontem uma fazenda em Coronel Sapucaia, divisa com o Paraguai. A propriedade é vizinha da Fazenda Madama, onde houve confronto entre indígenas e não-índios, em 2007. Na ocasião a índia Julite Lopes, de 70 anos, morreu no local com vários tiros. A área é considerada parte da "terra tradicional Kurussu Ambá".