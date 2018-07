Índios invadem sede da Funai em Passo Fundo-RS Cerca de 40 índios de etnia kaingang invadiram hoje a sede administrativa da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Passo Fundo, norte gaúcho. Os índios pertencem ao acampamento Passo Grande da Forquilha, no município de Cacique Doble, próximo à divisa com Santa Catarina. Eles reivindicam o reconhecimento de aproximadamente mil hectares em terras localizadas em Cacique Doble. A invasão foi pacífica e os índios não carregam armas ou facões, disse o administrador substituto da Funai, Rafael Oliveira de Ávila. O órgão tenta negociar a saída dos índios e mantém contato com Brasília para discutir o processo de reconhecimento das terras. A Funai de Passo Fundo encaminhou para a sede, em Brasília, processo favorável ao reconhecimento há cerca de 60 dias, mas há demandas de todo o Brasil sendo analisadas, o que torna o trabalho mais demorado, explicou Ávila. Os índios estão acampados há quatro anos. O reconhecimento das terras terá de considerar a indenização de agricultores que atualmente ocupam propriedades no local e têm registro dos imóveis. Se a ocupação da Funai se prolongar e não for possível negociar a saída, o órgão deverá pedir reintegração de posse à Justiça.