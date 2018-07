Índios liberam via e mantêm ocupação da Funasa no PR Os índios que tinham bloqueado o tráfego na BR-277, na região de Nova Laranjeiras, a cerca de 380 quilômetros de Curitiba, na região centro-sul do Paraná, na manhã de ontem, liberaram a via por volta das 2 horas da madrugada de hoje, depois de a concessionária Rodovia das Cataratas, que administra o trecho, ter conseguido liminar de reintegração de posse. A BR-277 é uma das principais ligações entre Curitiba e o oeste do Paraná. No entanto, os índios ameaçam fazer novos protestos na região em apoio a outro grupo que permanece na Fundação Nacional da Saúde (Funasa), em Curitiba. Os indígenas ocupam apenas o oitavo andar do prédio, onde ficam os gabinetes da Funasa. Eles pedem a reativação do contrato com a empresa que aluga 35 veículos para atendimento nas aldeias.