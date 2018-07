Índios liberam via e mantêm ocupação de prédio no PR A BR-373, entre Mangueirinha e Pato Branco, no sudoeste do Paraná, foi liberada na noite de ontem pelos índios das tribos caingangue e guarani. Foi um pedido da direção nacional da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) para fechar um acordo com os índios que foram a Brasília para pedir a renovação do contrato para fornecimento de veículos às aldeias. Segundo os índios, houve a promessa de contratação de 17 carros, mas o acordo ainda não foi assinado. Enquanto isso não acontece, um grupo permanece ocupando o 8º andar de um prédio no centro de Curitiba, onde estão os gabinetes da Funasa.