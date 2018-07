Índios libertam cinco funcionários do Incra e da Funai no MA

Três técnicos da Fundação Nacional do Índio (Funai) e dois do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) foram libertados na noite da última quarta-feira, 4, na aldeia dos índios cricatis, em Montes Altos, no oeste do Maranhão. Os funcionários trabalhavam no cadastramento de posseiros nas terras indígenas quando foram feitos reféns na sexta-feira passada. Os índios reivindicavam a permanência dos técnicos na aldeia até a conclusão dos trabalhos. Depois de dois dias de negociação com representantes da Diretoria de Assuntos Fundiários da Funai, em Brasília, os índios entraram em um acordo. Eles conseguiram a permanência dos técnicos na região até dia 21 para concluir o levantamento. A etapa é fundamental para a regularização da reserva indígena, determinada pela Justiça há dez anos. Ficou acordado ainda que agentes da Polícia Federal (PF) farão a segurança dos técnicos, que vinham enfrentando a resistência de posseiros. A exigência foi feita pelo Ministério Público Federal no Maranhão (MPF-MA), que encaminhou à Justiça na segunda-feira um pedido de execução da sentença judicial em favor da demarcação das terras, de 1998. Os técnicos não foram ameaçados ou agredidos durante os dias em que ficaram reféns. Segundo a assessoria de imprensa da Funai, eles apenas foram impedidos de deixar a aldeia. Os funcionários continuam na região e já voltaram ao trabalho de levantamento.