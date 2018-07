Índios mantêm cinco funcionários da Funai reféns no MA Cinco funcionários da Fundação Nacional do Índio (Funai) são mantidos reféns desde o último sábado em Montes Altos, no Maranhão. Eles foram rendidos por índios Krikati no fim de semana. De acordo com a Funai, os indígenas reivindicam a demarcação de terra na região de Montes Altos. Também hoje, cerca de 40 índios de etnia kaingang invadiram a sede administrativa da Funai em Passo Fundo, norte gaúcho. Os índios pertencem ao acampamento Passo Grande da Forquilha, no município de Cacique Doble, próximo à divisa com Santa Catarina. Eles reivindicam o reconhecimento de aproximadamente mil hectares em terras localizadas em Cacique Doble.