Índios montam delegacia própria em aldeia no Amazonas

?Os índios estavam cansados da omissão do poder público e resolveram tomar a iniciativa para proteger sua gente e suas terras?, disse o dirigente da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), Jecinaldo Sateré. Na semana passada, Sateré foi a Tabatinga para reunir-se com pajés da aldeia Umariaçu. ?Pediram apoio para a delegacia, e anteontem encaminhamos a carta ao Ministério da Justiça e ao governo do Amazonas?, conta. Eles pedem a legitimação da delegacia, treinamento para os ?policiais? e pagamento, já que todos são voluntários.

Os indígenas, homens e mulheres, são ex-soldados do Exército e usam essa experiência para coibir o crime. Dentro da aldeia, foi proibida a entrada de bebidas alcoólicas desde que a delegacia começou a funcionar. Segundo Sateré, o poder público não investe em espaços de lazer e esporte para os jovens, muitas vezes vítimas do alcoolismo.

Os ?policiais? também fazem serviço de ronda, controlando o fluxo de veículos e pessoas na aldeia. Cerca de 60 índios atuam no projeto. A posição da Secretaria de Segurança do Estado é de ?não reconhecimento da delegacia, que é uma forma de milícia e está fora da lei?. Procurado, o Ministério da Justiça não se manifestou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.