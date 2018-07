Índios ocupam fazenda e denunciam ameaças em AL

Os Karapotó e as demais etnias alegam que a fazenda ocupa uma área tradicionalmente indígena. Segundo o cacique Francisco José Lourenço da Silva - conhecido por Chiquinho Karapotó - a atual reserva não é suficiente para acolher as etnias existentes no município. Por isso, as tribos não tinham outra alternativa senão invadir a fazenda que já pertenceram a eles.

"As terras que restaram não dão para plantar e alimentar as aldeias. Estamos sem lugar para plantar", reclamou o cacique. "Estamos passando necessidade. Nossos filhos estão doentes. Não dá para ter mais de dois caciques em uma mesma área", disse o cacique Jorge Barnabé, que também integra a tribo Karapotó.

A coordenação da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Alagoas é contra à ocupação e busca uma saída pacifica para o impasse. De acordo com o coordenador do órgão, Frederico Campos, a fazenda não é reconhecida como terra originalmente indígena, embora os índios reivindiquem a área como se fosse deles. Segundo Campos, os Karapotó foram enganados quanto à origem das terras.